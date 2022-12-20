الحرب الروسية-الأوكرانية: بوتين يقول إن الوضع في المناطق التي ضمّتها موسكو "صعب للغاية"محادثة
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
بوتين يقول إن الوضع صعب للغاية في المناطق التي ضمّتها روسيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن الوضع في المناطق الأربع التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، "صعب للغاية".
وفي أيلول-سبتمبر نظمت روسيا استفتاءات شكلية في دونباس [لوهانسك ودونيتسك] إضافة إلى مقاطعة خيرسون وزابوريجيا وأعلنت ضمّ تلك المناطق التي لا تسيطر عليها بشكل كلي إلى روسيا.
وتشكل تلك الأراضي نحو 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن بوتين قوله "الوضع في جمهوريتيْ دونيتسك ولوهانسك وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب للغاية".
وجاءت تعليقات بوتين على هامش "يوم الأجهزة الأمنية" الذي احتفلت به روسيا أمس الإثنين، حيث أمر الرئيس الروسي جهاز الأمن الفدرالي [إف إس بي] بتعزيز حدود البلاد وعلى السيطرة على التجمعات الجماهيرية وضمان سلامة الناس في المناطق التي تقول موسكو إنها تابعة لها.
لقد سرّعت حكومة كييف الجهود التي تبذلها بهدف محو الأثر السوفياتي والروسي من الساحات العامة، فأزالت تماثيل لشخصيات روسية وسوفياتية وغيّرت أسماء مئات الشوارع وأطلقت عليها أسماء جديدة لفنانين وموسيقيين وسياسيين استقلاليين أوكرانيين، ومقاتلين شاركوا في الحرب التي بدأت أواخر شباط/فبراير 2021.
وبعد الحرب أطلقت أوكرانيا حملة لمحو الماضي السوفياتي ولكنها مؤخراً تحولت إلى عملية لمنع "روسنة" [أي تحويل أوكرانيا إلى روسيا] البلاد. ففي بداية الحرب تم تغيير اسماء الشوارع التي حملت اسم قائد البولشفيك فلاديمير لينين؛ والآن، أصبحت الإرث الروسي في أوكرانيا العدو الأول، لا الإرث السوفياتي-الشيوعي.
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن هذه الإجراءات جزء من العقاب الذي خصصته كييف لموسكو بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة. والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.
نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الإثنين فيديوهات تُظهر تدريبات عسكرية تجريها القوات الروسية المنتشرة في بيلاروس، حليفة موسكو، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان نُشر إلى جانب الفيديو ، إن جنوداً من "مجموعة القوات الإقليمية" يتدربون بشكل مكثف في مناطق تدريب مملوكة للقوات المسلحة البيلاروسية. [شاهد الفيديو أعلاه]
أدى هجوم بالطائرات المسيرة نفذته روسيا إلى إلحاق ضرر "جدّي" بمنشآت الطاقة في منطقة كييف، بحسب مسؤولين أوكرانيين. وأطلقت موسكو بحسب الجانب الأوكراني 35 طائرة انتحارية من صناعة إيرانية باكراً الإثنين مستهدفة منشآت للطاقة أساسية حول العاصمة كييف.
وهذا الهجوم كان الثالث على العاصمة الأوكرانية خلال 6 أيام.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 30 طائرة من الطائرات الـ35 من نوع شاهد-136/131 ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق بطريقة مستقلة من هذه الأرقام.
وتتهم أوكرانيا [والغرب] موسكو باستخدام الشتاء كسلاح.
الإثنين سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس للقاء نظيره ألكساندر لوكاشينكو، حليفه في النزاع الأوكراني، فيما تخشى كييف هجوماً جديداً من الأراضي البيلاروسية في 2023. وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشينكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار.