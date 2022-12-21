بعد اتهامه بالفساد.. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يرفع دعوى تشهير ضد جوزيه بوفيه

رفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال بوفيه لإذاعة فرانس انتر الجمعة إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية "في السنوات 2009-2014"، عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وقال إن: "وزير الفلاحة والصيد البحري (آنذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا". ورد على سؤال الصحفي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟".

وتابع بوفيه أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و"توقفت (القضية) عند هذا الحد".

وقال: "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين".

"اتهامات كاذبة غير مقبولة"

ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها الثلاثاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس إن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة" و"تعكس حقدا دفينا".

ورأى محامية أوليفييه باراتيللي أن "خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة".

وجاءت اتهامات بوفيه في أوج ما وصف بأنه فضيحة فساد يشتبه في ضلوع قطر فيها، في البرلمان الأوروبي وتطال خصوصا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية إيفا كايلي.