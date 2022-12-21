زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم ويلقي كلمة أمام الكونغرس

زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم ويلقي كلمة أمام الكونغرسمحادثة
قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافر إلى واشنطن ويزور مبنى الكابيتول يوم الأربعاء ف أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها على البلاد في 24 فبراير شباط.
ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع قادة الكونغرس وكبار مسؤولي الأمن القومي في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.
وقام زيلينسكي برحلة مفاجئة إلى القوات في مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في الشرق، مما يلقي الضوء على محاولات روسيا المتعثرة ولكن المستمرة للاستيلاء عليها.
وفي خطاب مصور مساء يوم الثلاثاء، أشار زيلينسكي إلى رحلته إلى "حصن باخموت" في دونيتسك، إحدى المقاطعات التي أعلنت روسيا استيلاءها عليها في سبتمبر أيلول رغم رفض معظم الدول ذلك باعتباره احتلالا غير قانوني.
وكانت آخر مرة غادر فيها زيلينسكي أوكرانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في 19 فبراير شباط، وفقا لجدول أعماله الرسمي.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه ستكون هناك جلسة للكونغرس مساء يوم الأربعاء سيكون لها "تركيز خاص للغاية على الديمقراطية".
الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الجوي
روسيا ترغب في التعاون مع إيران بشأن توربينات الغاز
قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في بيان يوم الثلاثاء إن الشركات الروسية مهتمة بالتعاون مع إيران في تكنولوجيا توربينات الغاز والإنتاج المشترك.
وتحاول روسيا البدء في إنتاج توربينات غاز خاصة بها ذات سعة متوسطة أو كبيرة منذ سنوات، لكنها لم تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتنفيذ ذلك. وصارت الحاجة إلى إنتاج هذه التوربينات أكثر إلحاحا منذ بدء ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير شباط.
وتنسحب سيمنس إنرجي وشركات أجنبية أخرى استُخدمت توربيناتها لبناء محطات طاقة حديثة تعمل بالغاز في روسيا من السوق الروسية أو توقف عملياتها، مما يجعل من الصعب على موسكو صيانة هذه المحطات.
ماكرون يتمسّك بموقفه بشأن منح روسيا "ضمانات" أمنية
تمسّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بموقفه بشأن منح روسيا "ضمانات" أمنية إذا جرت مفاوضات سلام في نهاية الحرب في أوكرانيا.
وانتقد بعض قادة دول أوروبا الشرقية ماكرون أكثر من مرة، معتبرين أنّ له انتظارات مبالغاً فيها من موسكو بخصوص تسوية مستقبلية للنزاع.
وقال ماكرون في مقابلة سجّلت الإثنين وبثّت مساء الثلاثاء على شاشتي "تي إف 1" و"إل سي إي" الفرنسيتين إنّ "يوم السلام يتطلب محادثات. أولا وقبل كل شيء بشأن الضمانات لأوكرانيا، لسلامة أراضيها وأمنها على المدى الطويل. ولكن أيضا لروسيا، باعتبار أنها ستكون طرفًا في معاهدة هدنة وسلام".