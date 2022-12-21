زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم ويلقي كلمة أمام الكونغرس

قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافر إلى واشنطن ويزور مبنى الكابيتول يوم الأربعاء ف أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها على البلاد في 24 فبراير شباط.

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع قادة الكونغرس وكبار مسؤولي الأمن القومي في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقام زيلينسكي برحلة مفاجئة إلى القوات في مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في الشرق، مما يلقي الضوء على محاولات روسيا المتعثرة ولكن المستمرة للاستيلاء عليها.

وفي خطاب مصور مساء يوم الثلاثاء، أشار زيلينسكي إلى رحلته إلى "حصن باخموت" في دونيتسك، إحدى المقاطعات التي أعلنت روسيا استيلاءها عليها في سبتمبر أيلول رغم رفض معظم الدول ذلك باعتباره احتلالا غير قانوني.

وكانت آخر مرة غادر فيها زيلينسكي أوكرانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في 19 فبراير شباط، وفقا لجدول أعماله الرسمي.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه ستكون هناك جلسة للكونغرس مساء يوم الأربعاء سيكون لها "تركيز خاص للغاية على الديمقراطية".