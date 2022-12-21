أمريكا على اتصال مع حلفائها حول منع طالبان الطالبات من ارتياد الجامعات

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان يوم الثلاثاء بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان "الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي".

كما أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه العميق" لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعياً الحركة الإسلامية المتشدّدة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ "الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد".