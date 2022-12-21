شاهد: سياح يشاهدون تعامد الشمس على معبد الكرنك في الأقصر

شاهد مئات السياح شروقاً خاصاً للشمس على مدينة الأقصر، الأربعاء، حيث اصطفت أشعة الشمس المذهبة الأولى مع محور معبد الكرنك. وتحدث هذه الظاهرة مرة كل عام مع الانقلاب الشتوي.

وقال سياح حاضرون إن التجربة جعلتهم يشعرون بالدهشة، خصوصاً مع عبور أشعة الشمس الأولى المذهبة فناء آمون-رع في المعبد.

وقال تاشاس فيزالس الذي سافر إلى مصر من إفريقيا الجنوبية إنه لا "يزال مندهشاً" مّما رأى، مضيفاً أن عقله سيحتاج إلى بضع سنوات ليدرك جيداً ما رآه اليوم.

أما شيتال ميهتا، وهي سائحة أمريكية شاهدت شروق الشمس مع زوجها وابنها، فقالت "يقال إن النجوم تصطف، واليوم، اصطفت الشمس لنا بطريقة كاملة".

ويشهد العام أقصر أيام السنة يوم الانقلاب الشتوي، والانقلاب بدوره يمثل بداية فصل الشتاء الفلكي.

وتقع الأقصر على ضفتي النيل على بعد نحو 650 كيلومتراً جنوب العاصمة القاهرة وهي تضم مجموعة كبيرة من المعابد والقبور الفرعونية، أبرزها مقبرة توت عنخ آمون.

واستمل بناء معبد الكرنك منذ أكثر من 2000 عام.