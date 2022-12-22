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كولومبيا

كولومبيا تجري مفاوضات لشراء 16 طائرة مقاتلة فرنسية طراز رافال

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بقلم:  يورونيوز
مقاتلة فرنسية من طراز رافال في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت. 2020/08/13
مقاتلة فرنسية من طراز رافال في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت. 2020/08/13   -   حقوق النشر  AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز رافال من المصنّع الفرنسي داسو، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية أمس الأربعاء، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز كفير الإسرائيلية.

SAAB AEROSYSTEMS/AFP
مقاتلة غريبن السويدية. 2007/04/19SAAB AEROSYSTEMS/AFP

وقالت الرئاسة في بيان، إن الدولة الأميركية الجنوبية "اختارت مسبقا عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال"، بعد الاطلاع على طائرات غريبن السويدية وإف-16 الأميركية.

RAUL ARBOLEDA/AFP or licensors
طائرة كفير القتالية متعددة المهام تهبط في قاعدة القيادة الجوية القتالية في بويرتو سالغار. 2020/07/20RAUL ARBOLEDA/AFP or licensors

وأضافت "لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية" على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 ملايين دولار). وأوضحت الرئاسة أن طائرات رافال تمثل "الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل".

GERT EGGENBERGER/AP
طائرة من طراز أف-16 في مطار كلاغنفورت في النمسا. 2004/07/14GERT EGGENBERGER/AP

قبل توليه السلطة في آب/أغسطس، عارض الرئيس اليساري غوستافو بيترو شراء طائرات مقاتلة جديدة. وأكدت الرئاسة الأربعاء إن الطائرات لن يتم تمويلها من خلال الإصلاح الضريبي الرئيسي.

ويسعى الإصلاح، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على الأغنياء وقطاع النفط. وقالت الرئاسة أن كلفة الطائرات ستُسدد "بعد خمس سنوات، بهدف عدم التضحية بالإنفاق الاجتماعي".

المصادر الإضافية • أ ف ب