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انفجار قوي بمستودع غاز يهز مدينة المحمدية المغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
انفجار في أنابيب غاز في الولايات المتحدة [أرشيف]
انفجار في أنابيب غاز في الولايات المتحدة [أرشيف]   -   حقوق النشر  Michael Schumacher/AP2009

قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إن انفجاراً ضخماً هز مدينة المحمدية المغربية مساء يوم الخميس بسبب اشتعال مستودع غاز بالمدينة. وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً جنوبي الرباط. 

كما أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة الانفجار.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي) إنه تم إحصاء اشتعال النيران في 5 شاحنات [صهاريج] من أصل 7 كانت متواجدة في المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها.

وأضافت الوكالة أن فرق التدخل عملت على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسباً لأية أضرار محتملة، وأنه فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.

وقال شاهد عيان لرويترز فضل عدم نشر اسمه "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران منزلي الواقع وسط المدينة". وأضاف "سيارات الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى عين المكان ومنعت الناس من الاقتراب حفاظا على سلامتهم".

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع ضحايا.

المصادر الإضافية • وكالات