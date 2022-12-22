شاهد | مناورات عسكرية واسعة للبحريتين الروسية والصينية "رداً على موقف أمريكا العدواني"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، فيديو للسفن الحربية التابعة للبحرية الصينية وأسطول المحيط الهادئ الروسي خلال مناورات بحرية ثنائية ستستمر لمدة أسبوع.

وكانت موسكو أعلنت منذ أمس الإثنين بداية مشاركتها في مناورات بحرية مشتركة مع الأسطول الصيني ستستمر لمدة أسبوع، تهدف لتعزيز التعاون البحري بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تحركت إلى بحر اليابان من ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات المقررة من 21 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والمقررة في الجزء الشرقي من بحر الصين.

وأضافت الوزارة الروسية، أن البحرية الروسية تشمل طراد صواريخ "فارياج" الروسية وطائرات الهليكوبتر كا -27 المضادة للغواصات، إضافة إلى مدمرات "جينان" الصينية وسفينة إمداد متكاملة وغواصة.

وأكدت الوزارة، إن الهدف الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

"رد فعل"

في سياق متصل، أعلن فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان الروسي الخميس أنّ المناورات البحرية المخطّط لها هذا الأسبوع بين البحرية الروسية والصينية هي "رد فعل" على الموقف "العدواني" للولايات المتحدة في آسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن غيراسيموف قوله إنّ "هذا التعاون رد فعل طبيعي على التراكم العدواني للإمكانات العسكرية الأمريكية في المنطقة". وأضاف أن "الهدف" من هذه التدريبات المشتركة هو "زيادة... قدرة الجيشينعلى مقاومة التحديات والتهديدات الجديدة".

وقال رئيس الأركان الروسي أن موسكو وبكين لا تنويان مع ذلك "إنشاء تحالفات" أو إحداث "انقسامات جديدة في المنطقة، كما تفعل واشنطن".

تسعى روسيا منذ أشهر إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية وخصوصا الصين في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب هجومها على أوكرانيا.