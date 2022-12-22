زيلينسكي يؤكد من الكونغرس أن المساعدات التي حصلت عليها كييف ليست إحسانا بل استثمار في الأمن العالمي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكونغفرس الأمريكي يوم الأربعاء إن المساعدات التي وافق عليها لمساعدة بلاده في محاربة الغزو الروسي، والتي وصلت قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ليست إحسانا بل هي استثمار في الأمن العالمي.

وفي أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب في فبراير شباط، أخبر زيلينسكي المشرعين في غرفة مجلس النواب أنه يأمل أن يواصلوا دعم أوكرانيا على أساس تأييد الحزبين، وهي مسألة مهمة إذ سيسيطر الجمهوريون على الأغلبية في المجلس يوم الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال زيلينسكي الذي كان مرتديا زيه زيتوني اللون الذي تميز به خلال 300 يوم من الصراع "أموالكم ليست إحسانا، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية".

وبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، احتاج زيلينسكي لأن يلقى خطابه صدى لدى الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوك متزايدة في الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.

وقوبل وصول زيلينسكي بترحيب حماسي صاخب في القاعة شبه الممتلئة. ورفع ثلاثة مشرعين علما أوكرانيا كبيرا لدى دخوله.

وقال زيلينسكي "إنه لشرف عظيم لي أن أكون في الكونغرس الأمريكي وأتحدث إليكم وإلى جميع الأمريكيين. في مواجهة كل سيناريوهات الدمار والكآبة، لم تسقط أوكرانيا. أوكرانيا لا تزال على قيد الحياة".

وأضاف "لقد هزمنا روسيا في معركة الفوز بعقول العالم".