ماكرون يدعو عليّيف لضمان "حرية التنقّل" بين ناغورني قره باغ وأرمينيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأذربيجاني إلهام عليّيف خلال محادثة هاتفية الجمعة إلى ضمان "حرية التنقّل" بين ناغورني قره باغ وأرمينيا، وذلك بعد أن قطع ناشطون أذربيجانيون الطريق الوحيد الرابط بينهما.

وقال الإليزيه في بيان إنّ ماكرون أبلغ عليّيف خلال المحادثة الهاتفية "ببواعث قلقه العميق إزاء عودة التوتر في جنوب القوقاز" ودعاه إلى "السماح بحريّة التنقّل على طول ممرّ لاتشين" الذي يربط الجيب الانفصالي بأرمينيا.

وتفاقم الأزمة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق سلام. وتحدث انتهاكات متكررة للهدنة التي تم التوصل إليها في 2020. وقُتل أكثر من 200 جندي من الجانبين في موجة قتال في سبتمبر/ أيلول.