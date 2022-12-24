مقتل 5 وإصابة 20 في قصف روسي على خيرسون.. وبوتين يطالب شركات تصنيع السلاح بإنتاج المزيد للحرب

مقتل 5 وإصابة 20 في قصف روسي على خيرسون.. وبوتين يطالب شركات تصنيع السلاح بإنتاج المزيد للحربمحادثة
قال كيريلو تيموشينكو مساعد الرئيس الأوكراني يوم السبت إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين في قصف روسي لوسط مدينة خيرسون في جنوب البلاد.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم بعد فترة وجيزة من وقوعه ووصفه بأنه "إرهاب".
الغزوالروسي لأوكرانيا وهو يقترب من شهره الحادي عشر
5 قتلى و20 جريحا إثر قصف روسي على وسط خيرسون
دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت ما اعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه "تخويف" الأوكرانيين إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.
وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السبت صباحا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ" بالقتل. وأودى هذا القصف بحياة "5 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين"، بحسب كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.
وسمع فريق من مراسلي وكالة فرانس برس في خيرسون دويّ قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها. وقد رأوا جثّة قتيل واحد على الأقلّ لقي حتفه في السيارة.
وبالقرب من السوق، تعرّض رجل لإصابة خطرة في الرأس ودمّرت سيارته بعصف الانفجار. وعلى مقربة منه، عدّة جرحى آخرين.
وتصاعدت ألسنة نارية من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي حرّرها الجيش الأوكراني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي.
وطردت القوّات الأوكرانية الروس من الموقع إثر هجوم مضاد واسع النطاق.
وباتت خيرسون منذ استعادتها من الروس موضع قصف روسي منتظم يستهدف خصوصا منشآت الطاقة فيها.
مسؤول أوكراني يطالب "بتصفية" مصانع الأسلحة الإيرانية
طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني "بتصفية" المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، إذ تتهم كييف طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.
وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر يوم السبت أن إيران ""تهين بشكل صارخ... العقوبات الدولية"، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.
واتهمت كييف طهران بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 القادرة على حمل ذخائر. وتقول إن روسيا استخدمتها لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر أيلول بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.
وقال رئيس المخابرات الأوكرانية في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.
نيكي: شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية
قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية يوم السبت إن ثلاث شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها يوم الجمعة.
ولم ترد الشركات الثلاث على اتصالات للحصول على تعليق يوم السبت.
وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل عشرة أشهر.
وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.
وقالت نيكي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة جازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بتسعة في المئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال
روسيا تهدم مسرح ماريوبول الذي تعرض لقصف في وقت سابق
بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلة هدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في مارس آذار.
وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء يوم الجمعة معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.
وندد المسؤولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 مارس آذار والقضاء على الثقافة الأوكرانية. وقال المسؤولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي.
وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو على فيسبوك "لم يعد مسرح ماريوبول موجودا.
"يقوم المحتلون بإزالة آثار جرائمهم ولا يهتمون بما إذا كان هذا تراثا ثقافيا أو ما إذا كان ينتمي إلى ثقافة أخرى".
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل "سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط". ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية عام 2024.
بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لحرب أوكرانيا
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.
وأضاف "المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".
وأردف "من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها".
وانسحبت موسكو من نصف الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.