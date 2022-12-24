مقتل 5 وإصابة 20 في قصف روسي على خيرسون.. وبوتين يطالب شركات تصنيع السلاح بإنتاج المزيد للحرب

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5 قتلى و20 جريحا إثر قصف روسي على وسط خيرسون

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت ما اعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه "تخويف" الأوكرانيين إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السبت صباحا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ" بالقتل. وأودى هذا القصف بحياة "5 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين"، بحسب كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وسمع فريق من مراسلي وكالة فرانس برس في خيرسون دويّ قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها. وقد رأوا جثّة قتيل واحد على الأقلّ لقي حتفه في السيارة.

وبالقرب من السوق، تعرّض رجل لإصابة خطرة في الرأس ودمّرت سيارته بعصف الانفجار. وعلى مقربة منه، عدّة جرحى آخرين.

وتصاعدت ألسنة نارية من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي حرّرها الجيش الأوكراني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي.

وطردت القوّات الأوكرانية الروس من الموقع إثر هجوم مضاد واسع النطاق.

وباتت خيرسون منذ استعادتها من الروس موضع قصف روسي منتظم يستهدف خصوصا منشآت الطاقة فيها.