وفاة فراتيني وزير الخارجية الإيطالي الأسبق عن 65 عاما

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرانكو فراتيني الذي شغل منصب وزير الخارجية مرتين وتولى عدة مناصب وزارية أخرى توفي يوم السبت عن 65 عاما. وتوفي فراتيني، الذي كان مريضا بالسرطان لبعض الوقت، في أحد مستشفيات روما.

وتولى فراتيني وزارة الخارجية في حكومتين برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ما بين عامي 2002 و2004 وعامي 2008 و2011 وشغل منصبين وزاريين آخرين في حكومتين رأسهما برلسكوني ولامبرتو ديني في التسعينيات.

وكان فراتيني يشغل وقت وفاته منصب رئيس مجلس الدولة الإيطالي وهو هيئة استشارية تشرف على الإدارة العامة. وبدأ نشاطه السياسي عضوا في الحزب الاشتراكي وانضم فيما بعد إلى أحزاب يمين الوسط برئاسة برلسكوني.