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فرنسا

أنقرة تستدعي سفير فرنسا على خلفية "دعاية مناهضة لتركيا" بعد هجوم باريس

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بقلم:  يورونيوز
ناشطون أكراد خلال مسيرة أقيمت في باريس في 26 ديسمبر 2022 تكريماً لضحايا الهجوم
ناشطون أكراد خلال مسيرة أقيمت في باريس في 26 ديسمبر 2022 تكريماً لضحايا الهجوم   -   حقوق النشر  Lewis Joly/AP

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها إن تركيا استدعت السفير الفرنسي لديها، اليوم، الإثنين، على خلفية "دعاية مناهضة لتركيا" بعد هجوم باريس الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة ثلاثة أكراد. 

وقال المصدر "لقد عبّرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية".

ومنذ أيام تطالب بعض الأصوات وسط الجالية الكردية الدولة الفرنسية بحماية الأكراد، حيث تحدث بعض المواطنين من أصول كردية عن مخاوفهم من ردود فعل تركية. 

والأحد الماضي، بعد وقوع أعمال عنف خلال مظاهرات شهدتها باريس، حمّل مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب العمال الكردستاني مسؤولية الصدامات.

وقال مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين في تغريدة، أرفقها بصور لسيارات محترقة: "هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا (...) المنظمة الإرهابية ذاتها التي تدعمونها في سوريا"، في إشارة واضحة إلى "وحدات حماية الشعب الكردية".

المصادر الإضافية • وكالات