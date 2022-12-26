الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير

أعلنت السلطات الصحية الصينيّة الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير، بعد أن رفعت في مطلع كانون الأول/ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020.

وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكرة أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.

الصين هي الدولة الوحيدة بين الدول ذات الإقتصادات القوية التي استمرت في فرض الحجر الصحي عند الوصول إلى أراضيها، مما يضر بالسياحة بشكل خاص، وذلك رغم تقليص مدة الحجر في الأشهر الأخيرة. وهو حاليا 5 أيام في الفندق، تليها 3 أيام من المراقبة في المنزل.

أشارت لجنة الصحة إلى أنها لم تعد تعتبر كوفيد-19 "التهابًا رئويًا" بل مرضًا "معديًا" أقل خطورة. في يونيو، خفضت الصين بالفعل مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين إلى البلاد بمقدار النصف: تم تخفيضها إلى 10 أيام ، مقابل 21 يومًا سابقًا.

ظلت حدود البلاد مغلقة بشكل شبه كامل منذ بداية عام 2020. وتوقفت الصين عن إصدار التأشيرات السياحية لما يقرب من ثلاث سنوات وقلصت الرحلات الجوية الدولية إلى حد كبير