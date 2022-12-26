شاهد: عاصفة ثلجية قوية تكتسح اليابان وتودي بحياة 17 شخصاً على الأقل

أدت عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان منذ الأسبوع الفائت إلى مقتل 17 شخصاً وجرح 93 على الأقل، إضافة إلى فوضى في قطاعي النقل البري والجوي، وقطع التيار الكهربائي عن الآف المنازل، بحسب ما قاله مسؤولون يابانيون الإثنين.

وألقت العاصفة بثقلها على الأجزاء الشمالية والساحلية للأرخبيل منذ الأسبوع الفائت الأمر الذي أدّى إلى فوضى عارمة في المواصلات وتأخير في الخدمات وحتى السبت الماضي، كان 11 شخصاً قتلوا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وألغت مطارات مئات الرحلات أو أجلتها، وتوقفت القطارات عن العمل بشكل نهائي في المنطقة الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل.

وأدى تساقط المزيد من الثلوج يومي السبت والأحد اللذين توافقا مع عيد الميلاد إلى مقتل 6 أشخاص بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث. وأشارت الوكالة إلى أن عدداً كبيراً من بين المتوفين فقدوا حياتهم، بينما كانوا ينظفون الأسطح من الثلج المتجمد الذي تراكم عليها.

وأشارت الوكالة إلى الثلث تساقط في بعض أجزاء اليابان الشمالية ثلاثة أضعاف عن المعدّل العام. وأدت العاصفة أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف وحدة سكنية في شمال البلاد، حتى صباح الأحد، حيث عملت الفرق المختصة على إعادة التيار بحلول مساء الأحد بحسب وزير الاقتصاد والصناعة.