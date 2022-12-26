انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا في صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصاً

أصيب 51 شخصاً بالتسمم بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا، وتسرب حمولته في جنوب شرق صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون أمس الأحد.

وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيه الحادث إن تسرب الأمونيا تسبب في "51 حالة تسمم"، مضيفاً في مؤتمر صحفي أن سبعة أشخاص نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساءً ما أدى الى "تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء". وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات اخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.