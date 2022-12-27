إسرائيل تعلن اعتقال فلسطيني يشتبه في تورطه بتفجيرين بالقدس

أفادت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يوم الثلاثاء باعتقال شاب فلسطيني يُشتبه في تورطه في تفجيرين داميين على مشارف القدس الشهر الماضي.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) والشرطة في بيان مشترك أن "الشاباك والشرطة والجيش اعتقلوا إسلام فروخ المشتبه به في تنفيذ التفجير في القدس الشهر الماضي".

أسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي كندي (15 عاماً) وإسرائيلي خمسيني كما أصيب 13 آخرين في تفجير كان الأول منذ العام 2016 في القدس المتنازع عليها.

وجاء في البيان أن فروخ (26 عاماً) هو مهندس ميكانيكي عربي يحمل بطاقة هوية إسرائيلية ويعيش بين بلدة كفرعقب شمال القدس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن "المشتبه به نفذ الهجوم مستنداً للفكر السلفي الجهادي ومتماهياً مع تنظيم داعش وعمل بمفرده بعد مدة طويلة من التحضير لاستهداف مواطنين إسرائيليين في القدس".

وأضاف أنه سيتم توجيه لائحة اتهام ضد فروخ الذي عثر بحوزته على رشاش من طراز "كارلو" وعبوة ناسفة.

وانفجرت عبوة ناسفة في محطة حافلات مزدحمة عند مخرج القدس الرئيسي خلال ساعات الذروة الشهر الماضي، قبل أن تنفجر عبوة ثانية بعد 30 دقيقة في محطة أخرى للحافلات بالقرب من مستوطنة نائية.

ووقع التفجيران وسط تصاعد أعمال العنف التي أودت بما لا يقل عن 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً منذ مطلع العام في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

في وقت سابق من هذا العام، قتل 49 من سكان قطاع غزة في تصعيد استمر ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في القطاع الفقير والمحاصر.

وقالت الأمم المتحدة إن العام الجاري 2022 من أكثر الأعوام دموية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).