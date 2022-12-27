شاهد: روبوتات مخصصة لإيصال الطعام في جامعة أمريكية

أطلقت شركة Starship Technologies روبوتًا مخصصًا لتوصيل الطعام، يعمل حاليًا داخل حرم جامعة إلينوي في شيكاغو الأمريكية.

ويمكن مشاهدة هذه الروبوتات، وهي تسير على ست عجلات وتتنقل بأمان بين الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وقال رئيس العمليات في Starship Technologies تشيب كوميري: "الأمر مثير جدًا، من كان يظن قبل 10 أو 20 عامًا، أنه يمكن توصيل الطعام بواسطة روبوت".

ويمكن لأي شخص تحميل التطبيق الخاص بالروبوت، وطلب الطعام من أي مطعم متاح مستخدمًا تقنية الـGPS. بعد ذلك، يقوم المطعم بوضع الطلب داخل الروبوت، الذي سيصل إلى الشخص تلقائيًا.

يقوم المطعم بوضع الطلب داخل الروبوت، الذي سيصل إلى الشخص تلقائيًا رويترز

وأضاف كوميري: "نمتلك اليوم مثل هذه الروبوتات في 30 جامعة أميركية، بالإضافة إلى مواقع مختلفة حول العالم، وتحديدًا في بريطانيا وألمانيا والدنمارك وفنلندا وإستونيا".

وتابع قائلًا: "يوجد أكثر من 2000 روبوت. وقمنا بأكثر من 4 ملايين عملية توصيل حول العالم خلال بضعة أسابيع".

ورغم هذا النجاح الذي تحققه الشركة، إلا أن هذه الخطوة لاقت اعتراضات عديدة.

فاعتبر جون رايان، وهو أحد المسؤولين في جامعة إلنوي، أنه "يجب دفع بدل مادي مقابل هذه الخدمة، لذا قد يفضّل البعض الذهاب مباشرة إلى المطعم لشراء طلبه بدل تحمّل أعباء مادية إضافية".

لكن صديقته بيلا فرابسيو لا توافقه الرأي، وقالت: "في بعض الأحيان من الجميل أن يصل الطلب مباشرة إليّ دون تعب. وشخصيًا لا أفضّل التعامل مع الناس مباشرة، لذا من الجميل أن يصل الطلب عبر روبوت".