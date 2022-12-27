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أوكرانيا

وزير الخارجية: أوكرانيا تهدف إلى عقد قمة سلام بحلول فبراير

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بقلم:  يورونيوز
دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس في كييف
دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس في كييف   -   حقوق النشر  AP Photo/Efrem Lukatsky

قال وزير الخارجية الأوكراني الإثنين إن بلاده تريد عقد قمة لإنهاء الحرب لكنه لا يتوقع مشاركة روسيا، وهو تصريح يجعل من الصعب توقع انتهاء الغزو المدمر قريباً.

وقال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني لوكالة أسوشيتيد برس خلال مقابلة إن حكومته ترغب بعقد قمة سلام في غضون شهرين بوساطة الأمم المتحدة مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط، مضيفاً أن غوتيريش "أثبت نفسه كوسيط ومفاوض فعال، والأهم من ذلك أنه رجل مبدأ ونزيه". 

وردّت الأمم المتحدة على تصريحات كوليبا بطريقة حذرة للغاية. وقالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، المتحدثة باسم الأمم المتحدة: "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف منه أن يتوسط".

"محاكمة روسيا على جرائم الحرب"

وعند سؤاله حول دعوة روسيا لحضور القمة، قال: "على موسكو أن تحاكم أولاً على جرائم الحرب في محكمة دولية " وشدد على أنه لا يمكن دعوة الروس إلى هذه القمة إلا بعد المحاكمة. ومع ذلك، قال إن الدول الأخرى يجب أن تشعر بالحرية في التعامل مع الروس، كما حدث في اتفاق الحبوب بين تركيا وروسيا سابقاً.

وأضاف كوليبا إنه "راض تماماً" عن نتائج زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وكشف عن خطة الحكومة الأمريكية بتفعيل بطاريات صواريخ باتريوت واستعدادها للعمل في أقل من ستة أشهر.

وخلال المقابلة، أشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023. وقال "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب بحسب النتائج في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وتعليقاً على كلام وزير الخارجية الأوكراني، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية إن روسيا "لم تتبع أبداً الشروط التي يضعها الآخرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح الأحد خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات "مع جميع الأطراف المنخرطة بالعملية وإيجاد حلول مقبولة لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض، بل هم".

المصادر الإضافية • وكالات