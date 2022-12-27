تعرف على أبرز الوجوه الراحلة عن العالم في 2022

في 2022 رحلت شيرين أبو عاقله والملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشيف وجان لوك غودار. في ما يأتي كبار الشخصيات التي توفيت على الصعيد العالمي:

كانون الثاني/يناير

- 6: الممثل الأميركي سيدني بواتييه (94 عاما) أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد"

الرئيس باراك أوباما يقلد سيدني بواتييه وسام الحرية الرئاسي. 2009/08/12 جي سكوت أبلوايت/أ ب

شباط/فبراير

- 6: المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاما) الملقبة "عندليب الهند"

. 2005/04/24 المغنية الهندية لاتا مانغيشكار وممثل بوليوود أميتاب باتشان- بومباي، الهند AP Photo

- 10: لوك مونتانييه (89 عاما) الحائز نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.

أيار/مايو

- 11: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

ثقوب الرصاص على شجرة وصورة وزهور تشكل نصبًا تذكاريًا مؤقتًا في مكان اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقله. 2022/05/19 مجدي محمد/أ ب

- 19: المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس (إيفانغيلوس باباثاناسيو، 79 عاما) ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس اوف فاير"

حزيران/يونيو

- 14: الكاتب الإسرائيلي أفراهام يهوشوا (85 عاما) إحدى شخصيات اليسار الإسرائيلي والمناهض للاحتلال

الروائي الإسرائيلي أ. يهوشوا أثناء تسجيل برنامج للتلفزيون الإيطالي في ميلانو. 2012/01/28 لوكا برونو/أ ب

تموز/يوليو

- 2: المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاما) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية

بيتر بروك في باريس. 2011/01/25 جاك برينون/أ ب

- 8: المتمرد الماركسي السابق ادوارد دوس سانتوس (79 عاما) الذي تولى رئاسة انغولا مدة 38 عاما واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد

رئيس أنغولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس في لشبونة. 2009/03/10 أندريه كوستيرز/أ ب

آب/اغسطس

- 30: الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف (91 عاما) الذي ساهم عن غير قصد بانهيار الاتحاد السوفياتي

ميخائيل غورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي السابق في موسكو. 2018/11/08 ألكسندر زمليانتشنكو/أ ب

أيلول/سبتمبر

- 2: المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما) يظهر في صورة نشرتها على صفحتها في تويتر الممثلة المصرية نادية الجندي.

- 8: الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما)

الملكة إليزابيث الثانية في لندن. 2022/05/04 كيرستي وغلسورث/أ ب

- 13: المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاما) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل"

جان لوك غودار في زيوريخ - سويسرا. 2010/10/30 Gaetan Bally/' KEYSTONE

- 15: الفنان الحسين الميلودي، (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر وقد نشر صورته على صفحته في تويتر الفنان التشكيلي المغربي محمد طبال.

- 17: الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي

تشرين الأول/أكتوبر

- 25: الرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة)

الرسام الفرنسي بيير سولاج في باريس. 2009/10/13 Remy de la Mauviniere/AP

تشرين الثاني/نوفمبر

- 20: هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الارجنتين للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن "المفقودين"

- 22: المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاما) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني، ويظهر في المقطع التالي الذي نشره مهرجان بعلبك على تويتر.

- 30: جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.