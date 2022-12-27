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العالم

تعرف على أبرز الوجوه الراحلة عن العالم في 2022

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بقلم:  يورونيوز
شمعة تضيء على صورة الراحلة شيرين أبو عاقله في غزة. 2022/05/11
شمعة تضيء على صورة الراحلة شيرين أبو عاقله في غزة. 2022/05/11   -   حقوق النشر  أ ب

في 2022 رحلت شيرين أبو عاقله والملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشيف وجان لوك غودار. في ما يأتي كبار الشخصيات التي توفيت على الصعيد العالمي:

كانون الثاني/يناير

- 6: الممثل الأميركي سيدني بواتييه (94 عاما) أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد"

جي سكوت أبلوايت/أ ب
الرئيس باراك أوباما يقلد سيدني بواتييه وسام الحرية الرئاسي. 2009/08/12جي سكوت أبلوايت/أ ب

شباط/فبراير

- 6: المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاما) الملقبة "عندليب الهند"

AP Photo
. 2005/04/24 المغنية الهندية لاتا مانغيشكار وممثل بوليوود أميتاب باتشان- بومباي، الهندAP Photo

- 10: لوك مونتانييه (89 عاما) الحائز نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.

أيار/مايو

- 11: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

مجدي محمد/أ ب
ثقوب الرصاص على شجرة وصورة وزهور تشكل نصبًا تذكاريًا مؤقتًا في مكان اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقله. 2022/05/19مجدي محمد/أ ب

- 19: المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس (إيفانغيلوس باباثاناسيو، 79 عاما) ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس اوف فاير"

حزيران/يونيو

- 14: الكاتب الإسرائيلي أفراهام يهوشوا (85 عاما) إحدى شخصيات اليسار الإسرائيلي والمناهض للاحتلال

لوكا برونو/أ ب
الروائي الإسرائيلي أ. يهوشوا أثناء تسجيل برنامج للتلفزيون الإيطالي في ميلانو. 2012/01/28لوكا برونو/أ ب

تموز/يوليو

- 2: المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاما) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية

جاك برينون/أ ب
بيتر بروك في باريس. 2011/01/25جاك برينون/أ ب

- 8: المتمرد الماركسي السابق ادوارد دوس سانتوس (79 عاما) الذي تولى رئاسة انغولا مدة 38 عاما واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد

أندريه كوستيرز/أ ب
رئيس أنغولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس في لشبونة. 2009/03/10أندريه كوستيرز/أ ب

آب/اغسطس

- 30: الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف (91 عاما) الذي ساهم عن غير قصد بانهيار الاتحاد السوفياتي

ألكسندر زمليانتشنكو/أ ب
ميخائيل غورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي السابق في موسكو. 2018/11/08ألكسندر زمليانتشنكو/أ ب

أيلول/سبتمبر

- 2: المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما) يظهر في صورة نشرتها على صفحتها في تويتر الممثلة المصرية نادية الجندي.

- 8: الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما)

كيرستي وغلسورث/أ ب
الملكة إليزابيث الثانية في لندن. 2022/05/04كيرستي وغلسورث/أ ب

- 13: المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاما) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل"

Gaetan Bally/' KEYSTONE
جان لوك غودار في زيوريخ - سويسرا. 2010/10/30Gaetan Bally/' KEYSTONE

- 15: الفنان الحسين الميلودي، (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر وقد نشر صورته على صفحته في تويتر الفنان التشكيلي المغربي محمد طبال.

- 17: الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي

تشرين الأول/أكتوبر

- 25: الرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة)

Remy de la Mauviniere/AP
الرسام الفرنسي بيير سولاج في باريس. 2009/10/13Remy de la Mauviniere/AP

تشرين الثاني/نوفمبر

- 20: هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الارجنتين للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن "المفقودين"

- 22: المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاما) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني، ويظهر في المقطع التالي الذي نشره مهرجان بعلبك على تويتر.

- 30: جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.

لي جي مان/أ ب
جيانغ زيمين في بيكين. 2012/11/14لي جي مان/أ ب

المصادر الإضافية • أ ف ب