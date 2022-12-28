شاهد: الصين وروسيا تختتمان مناورات بحرية مشتركة وواسعة

اختتمت الصين وروسيا الثلاثاء المناورات البحرية المشتركة التي استمرت سبعة أيام في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المناورات التي انطلقت قبالة سواحل مقاطعة تشجيانغ الصينية في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "تأتي وفقاً لجدول التعاون السنوي بين الجيشين الصيني والروسي في البحر المشترك".

وأضافت أن القوات البحرية الصينية والروسية أكملت عمليات مشتركة، شملت إجراءات من بينها الحصار والسيطرة والإنقاذ ومكافحة الغواصات والدفاع الجوي.

وذكرت الوكالة نقلاً عن البحرية الصينية أن الهدف من المناورات هو "إظهار تصميم وقدرة الجانبين على الاستجابة المشتركة لتهديدات الأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي والارتقاء بالتطوير المبتكر للتعاون البحري الثنائي من مستوى عالٍ إلى أعلى".

وأوضحت أن القطع البحرية الصينية المشاركة شملت مدمرات وفرقاطات وغواصات، أما الروسية فشملت طراداً صاروخياً وفرقاطة وطرادات أخرى.

ولفتت البحرية الصينية إلى أنه منذ عام 2012، أصبحت التدريبات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا "منصة تعاون مستقرة وقناة اتصال بين البحريتين لتعزيز الثقة الإستراتيجية المتبادلة، وتعزيز الصداقة التقليدية وتحسين قدرة العمليات البحرية المشتركة".

تدرّب جنود البحرية الروسية والصينية على تحسين عمليات البحث والإنقاذ المشتركة AFP video

وأظهرت مقاطع مصوّرة للمناورات، تدريبات جنود البحرية الروسية والصينية على تحسين عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في البحر.

كما تم إطلاق نيران مدفعية على هدف يحاكي سفينة حربية على سطح الماء، وأصيبت أهداف جوية بصواريخ مضادة للطائرات.