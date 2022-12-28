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إسرائيل
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نتنياهو يسمي الجنرال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وزيراً للدفاع

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بقلم:  يورونيوز
الجنرال يوآف غالانت
الجنرال يوآف غالانت   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي تعيين الجنرال يوآف غالانت في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة التي يصوت عليها الكنيست غداً الخميس، بقيادة بنيامين نتنياهو. 

وغالانت عسكري سابق وسياسي إسرائيلي، شغل منصب رئيس القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقاً كما تولّى منصب وزير البناء والإسكان ومنصب وزير استيعاب المهاجرين.

وفي عام 2015 انتخب نائباً في الكنيست ضمن حزب"كلنا" بقيادة موشيه كحلون ولكنه انشق عنه وانضم لحزب الليكود عشية الانتخابات الإسرائيلية عام 2019.

المصادر الإضافية • وكالات