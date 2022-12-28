وكالة: الجنود الروس المقاتلون في أوكرانيا سيُسمح لهم بتجميد حيواناتهم المنوية مجاناً

أفادت وكالة تاس الحكومية الأربعاء أنه سيكون بإمكان عناصر القوات الروسية العسكرية المتواجدة في أوكرانيا تجميد حيواناتهم المنوية مجاناً في بنوك مخصصة.

وأعلن إيغور ترونوف، رئيس اتحاد المحامين الروسي، أن وزارة الصحة الروسية ردّت على مطلبه بتمويل ميزانية للخطة.

وقال ترونوف لوكالة تاس أن الوزارة "حددت إمكانية تخصيص دعم مالي من الميزانية الفدرالية الروسية، لتخزين الحيوانات المنوية للجنود الروس مجاناً من عام 2022 إلى 2024."

وستتمكن العائلات من استخدام الحيوانات المنوية المخزنة لإجراء التلقيح الاصطناعي مجاناً في حال موافقة شركات التأمين الصحية الروسية.

وكشفت تقارير نشرتها صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس عن ازدياد الطلب على تجميد الحيوانات المنوية للجنود الروس منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الروسي عن حملة التعبئة لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

استدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندي احتياطي لدعم ما تسميه "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.