زيلينسكي يطالب الأوكرانيين بالاستعداد لهجمات صاروخية روسية جديدة وموسكو تردّ على تحديد سعر نفطها

زيلينسكي يطالب الأوكرانيين بالاستعداد لهجمات صاروخية روسية جديدة وموسكو تردّ على تحديد سعر نفطهامحادثة
طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السكان بالاستعداد لهجمات صاروخية جديدة، وقال في خطابه الليلي المعتاد إنه لا يثق في دعوات مفاوضات السلام من الكرملين.
وأقر الرئيس الأوكراني بأن الوضع في بعض مناطق دونباس، في شرق البلاد "قاسية جداً".
وفي رسالته التقليدية إلى السكان، شدد زيلينسكي على أن الوضع في منطقة دونيتسك يتطلب الآن "أقصى قدر من القدراتات والتركيز" خصوصاً وأن الوضع على الجبهة "صعب ومؤلم."
وقال زيلينسكي إن "المحتلين يستخدمون مواردهم -وهي موارد مهمة - لتحقيق بعض التقدم".
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
أوكرانيا تخطط لتطوير طائرات مسيّرة هجومية
اشترت أوكرانيا نحو 1400مسيرة معظمها للاستطلاع، وتخطط حالياً لتطوير نماذج قتالية يمكنها مهاجمة الطائرات المسيرة المتفجرة التي استخدمتها روسيا خلال الحرب، وفقًا لوزير الحكومة الأوكراني المسؤول عن التكنولوجيا.
وفي مقابلة حديثة مع وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، وصف وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف حرب روسيا في أوكرانيا بأنها أول حرب كبرى في عصر الإنترنت.
وقد عزا الوزير الفضل إلى الطائرات بدون طيار وأنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل نظام "ستارلينك" لإيلون ماسك في إحداث تحول في الصراع.
واشترت أوكرانيا طائرات بدون طيار مثل Fly Eye، وهي طائرة صغيرة تستخدم للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في ساحة المعركة.
وقال فيدروف: المرحلة التالية، بعد أن أصبحنا مجهزين إلى حد ما بطائرات مسيرة للاستطلاع هي امتلاك مسيرات هجومية.
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين أعلى بكثير من العدد المعروف حالياً
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الأربعاء، إن العدد المعروف لضحايا المدنيين في الحرب الروسية على أوكرانيا حتى الآن بلغ 6884 شخصاً، بينهم 429 طفلاً.
وتقول الوكالة إن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون "أعلى بكثير ، حيث تأخر استلام المعلومات من بعض المواقع التي كانت تدور فيها الأعمال العدائية المكثفة ، ولا تزال العديد من التقارير في انتظار التأييد".
المزيد عن الردّ الروسي على تحديد سقف لأسعار النفط
بموجب قانون الحد الأقصى للأسعار الذي فرض على روسيا مؤخراً، يجب على تجار النفط الذين يرغبون في الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى التمويل الغربي أن يتعهدوا بعدم دفع أكثر من 60 دولاراً للبرميل مقابل النفط الروسي المنقول بحراً.
هذا قريب من السعر الحالي للنفط الروسي، لكنه أقل بكثير من الأسعار الروسية خلال معظم فترات العام الماضي، إذ ساعدت أرباح الطاقة المفاجئة موسكو على تعويض تأثير العقوبات المالية المفروضة عليها.
وسيوقف حظر الكرملين مبيعات النفط الخام للدول المشاركة في سقف الأسعار من 1 شباط-فبراير إلى 1 تموز-يوليو 2023. وسيسري حظر منفصل على المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في تاريخ تحدده الحكومة.
وسيكون لدى بوتين سلطة نقض الإجراءات في حالات خاصة.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وأي تعطيل فعلي لمبيعاتها سيكون له عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.
الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات لنحو 700 ألف أوكراني في فصل الشتاء
قالت البعثة الأوروبية إلى أوكرانيا الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيساعد نحو 700 ألف أوكراني لعبور الشتاء القاسي خلال الحرب.
وفي بيان صحفي صدر الأربعاء، قال مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في أوكرانيا إنه "يكثف الجهود لمساعدة النازحين داخلياً والمتضررين من الحرب على النجاة من الطقس البارد".
وجاء في البيان الذي نشرته المنظمة التالي:
"يشمل دعم الاستعداد للشتاء الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة، والذي أصبح ممكناً بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي، تحسينات للمراكز الجماعية للنازحين، وتحسين أنظمة المياه والصرف والتدفئة، وتصليح المنازل المتضررة، وتوفير البطانيات الدافئة والفراش ومستلزمات النظافة. يوفر البرنامج أيضاً الوقود الصلب والمساعدات النقدية لمساعدة الناس في الحصول على سبل أفضل للعيش في الشتاء. كما سيمكن هذا التمويل المنظمة الدولية للهجرة من ضمان توفير الأصول الحيوية لضمان استمرار وصول المساعدات إلى السكان المتضررين من الحرب، ودعم المنظمات الشريكة التي تستجيب للاحتياجات العاجلة على الأرض".
وكالة: الجنود الروس المقاتلون في أوكرانيا سيُسمح لهم بتجميد حيواناتهم المنوية مجاناً
أفادت وكالة تاس الحكومية الأربعاء أن بإمكان عناصر القوات الروسية العسكرية المتواجدة في أوكرانيا تجميد حيواناتهم المنوية مجاناً في بنوك مخصصة.
رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد دعم حكومتها لأوكرانيا خلال اتصال مع زيلينسكي
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان إنها أكدت يوم الثلاثاء "دعم حكومتها الكامل" لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول، من أشد المؤيدين لكييف، على الرغم من الخلاف حول هذه القضية داخل ائتلافها اليميني الحاكم وانقسام الرأي العام.
Cordiale conversazione telefonica con @ZelenskyyUa. Ho rinnovato il sostegno del Governo italiano a Kiev e ho ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta. Ho confermato l'intenzione di recarmi a Kiev e ho invitato Zelensky a Roma.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 27, 2022
وقال مكتبها "ميلوني جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ولإصلاح البنية التحتية للطاقة و(للعمل) من أجل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل".
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، شكر زيلينسكي رئيسة الوزراء الإيطالية عبر تويتر على "تضامنها ودعمها الشامل"، وقال إن روما تدرس تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for 🇺🇦. Commended 🇮🇹 government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect 🇺🇦 skies is being considered. We discussed #PeaceFormula— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2022
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روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره
تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.
الشرطة الهندية تفتح تحقيقا لكشف ملابسات وفاة سياسي روسي ورفيق له
فتحت الشرطة الهندية تحقيقا لكشف ملابسات وفاة سياسي روسي ثري كانت تقارير أفادت بتوجيهه انتقادات للحرب الدائرة في أوكرانيا، وموت رفيق له في فندق فخم، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وعُثر السبت على جثة بافيل أنتوف البالغ 65 عاما غارقا في دمائه أمام جناحه في ولاية أوديشا في شرق الهند حيث كان يمضي عطلة مع ثلاثة أشخاص من التابعية الروسية.
وتأتي وفاة أنتوف بعد يومين على العثور على فلاديمير بيدينوف، أحد أفراد المجموعة المذكورة، مغميا عليه بعد تعرّضه على ما يبدو لنوبة قلبية في الفندق نفسه وتعذّر إنعاشه.
وأعلنت الشرطة أنها تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة وتستجوب عمّال الفندق بانتظار التقارير المفصلة للتشريح، مشيرة إلى عدم إثبات حصول عمل إجرامي حتى الآن.
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
An air-raid alert has been declared for the entire territory of #Ukraine. pic.twitter.com/XJlzNxdTHg— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022