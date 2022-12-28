زيلينسكي يطالب الأوكرانيين بالاستعداد لهجمات صاروخية روسية جديدة وموسكو تردّ على تحديد سعر نفطها

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السكان بالاستعداد لهجمات صاروخية جديدة، وقال في خطابه الليلي المعتاد إنه لا يثق في دعوات مفاوضات السلام من الكرملين.

وأقر الرئيس الأوكراني بأن الوضع في بعض مناطق دونباس، في شرق البلاد "قاسية جداً".

وفي رسالته التقليدية إلى السكان، شدد زيلينسكي على أن الوضع في منطقة دونيتسك يتطلب الآن "أقصى قدر من القدراتات والتركيز" خصوصاً وأن الوضع على الجبهة "صعب ومؤلم."

وقال زيلينسكي إن "المحتلين يستخدمون مواردهم -وهي موارد مهمة - لتحقيق بعض التقدم".

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