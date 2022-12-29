فيديو: العشرات من الشيشان الروس يفرون إلى أوروبا هرباً من القتال في أوكرانيا

وصل عدد من الشيشان الفارين من روسيا إلى البوسنة هذا الأسبوع، تفادياً للتجنيد في الجيش الروسي وأملاً باستخدام الدولة الواقعة في البلقان كنقطة انطلاق للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

قالت وزارة الأمن البوسنية يوم الأربعاء إن المجموعة المكونة من حوالي 50 شخصًا، معظمهم من جمهورية الشيشان الروسية، تجمعوا بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبوسنة مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان الوزارة "أنهم يريدون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي لأنهم، على حد تعبيرهم، يفرون من التجنيد العسكري (في روسيا)" ويتم إرسالهم للقتال في أوكرانيا.

يمكن للروس دخول البوسنة من دون تأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة 90 يومًا كحد أقصى خلال فترة 180 يومًا.

ولكن لدخول كرواتيا، التي من المقرر أن تنضم إلى منطقة شنغن "السفر دون تأشيرة في أوروبا"، في 1 يناير/كانون الثاني، عليهم أن يحملوا تأشيرة صالحة.

تجمع الشيشان بالقرب من معبر مالييفاتش الحدودي في منطقة كرايينا شمال غرب البوسنة، بينهم أسر معها أطفال. قال العديد من الأشخاص المنتظرين يوم الثلاثاء إنهم يأملون في السماح لهم بدخول كرواتيا.

وبحسب وسائل إعلام بوسنية، وصل الشيشان إلى البوسنة قادمين من صربيا، آخر دولة في أوروبا تحافظ على سفر جوي مباشر مع روسيا.

وقالت وزارة الأمن إنها "ستواصل مراقبة الوضع على الأرض وجمع معلومات مفصلة من وكالات إنفاذ القانون ... لاقتراح التدابير المناسبة للحفاظ على الوضع الآمن".

أصبحت البوسنة عنق الزجاجة للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا في عام 2015، عندما أغلقت دول أخرى في البلقان وأوروبا الوسطى مسارات الهجرة التي كانت موجودة سابقًا في المنطقة.

تكافح منطقة كرايينا، التي تقع على طول جزء سهل الاختراق من حدود البوسنة مع كرواتيا، لسنوات لاستيعاب المهاجرين واللاجئين العابرين، ما يترك الآلاف من الناس ينامون في بعض الأحيان في العراء دون الحصول على الطعام أو التدفئة أو الرعاية الطبية.