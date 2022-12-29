نصفهم يعيش في الشتات.. عدد الفلسطينيين حول العالم يصل إلى 14.3 مليون شخص

كشف جهاز الإحصاء الفلسطيني، يوم الخميس، أن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم حول العالم بلغ 14.3 مليون نسمة. وأضاف الجهاز في بيان: "مع نهاية عام 2022، وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 مليون نسمة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%".

وتابع جهاز الإحصاء في بيانه: "لا زال ما يقارب 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن توزيع الفلسطينيين هو "5.4 مليون في دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948 (إسرائيل)، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية، ونحو 761 ألفاً في الدول الأجنبية".

وأوضح جهاز الإحصاء أنه "من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم".

كما يظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14%، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45%.