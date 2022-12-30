لا معايدات من بوتين للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمناسبة العام الجديد

أعلن الكرملين الجمعة أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لن يتلقّوا معايدات لمناسبة العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبينما يستعدّ العالم لاستقبال العام الجديد في نهاية هذا الأسبوع، وجه بوتين رسائل تهنئة إلى قادة الدول الصديقة للكرملين، بما في ذلك تركيا وسوريا وفنزويلا والصين.

لكن بوتين لن يتمنّى عاماً سعيداً لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الدول التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "في الوقت الحالي ليس لدينا اتصالات معهم".

وأضاف أنّ "الرئيس لن يهنّئهم بالنظر إلى الإجراءات غير الودية التي يتّخذونها بشكل مستمر".

وكان بوتين أحدث صدمة في العالم عندما أرسل جنوده إلى أوكرانيا الموالية للغرب في 24 شباط/فبراير.

وفي حين رفض حلفاء كييف الغربيون إرسال قوات إلى أوكرانيا، فقد كانوا يمدّون الدولة السوفياتية السابقة بالأسلحة، في عرض للدعم أدّى إلى مواجهة موسكو نكسات في ساحة المعركة.