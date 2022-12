هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

الرئيس السوري بشار الأسد، يصافح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في دمشق2010. قبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسيا لسوريا Bassem Tellawi/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu