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اليابان

اليابان ستطور صواريخ طويلة المدى لنشرها في العقد المقبل

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بقلم:  يورونيوز
برنامج إخباري عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بعيد المدى- 24 مارس 2022- طوكيو
برنامج إخباري عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بعيد المدى- 24 مارس 2022- طوكيو   -   حقوق النشر  Eugene Hoshiko/AP

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة الدفاع تعتزم تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر وتهدف إلى نشرها في العقد المقبل.

وقالت كيودو إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030 وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.

وكشفت اليابان هذا الشهر عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل إذ أدت التوترات الإقليمية والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.

المصادر الإضافية • رويترز