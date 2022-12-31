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إيران

قتيل و30 جريحاً في اصطدام حافلتين بمطار طهران

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-حادث بمطار مهرآباد في طهران
صورة من الارشيف-حادث بمطار مهرآباد في طهران   -   حقوق النشر  HASAN SARBAKHSHIAN/AP

قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح ثلاثون آخرون جراء اصطدام حافلتَين السبت في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي للتلفزيون الرسمي، "للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث".

وأفاد التلفزيون أن "أكثر من 30 شخصاً أُصيبوا في المجمل"، بدون تحديد جنسياتهم.

وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون "بجروح بالغة".

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران ويقع على مسافة 30 كلم جنوب غرب العاصمة.

المصادر الإضافية • ا ف ب