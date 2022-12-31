كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى

قال جيش كوريا الجنوبية يوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام حيث تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ الباليستية الثلاثة قصيرة المدى وجرى إطلاقها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصواريخ الثلاثة حلقت على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر وبلغ مداها حوالي 350 كيلومترا. وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضا إن الصواريخ قطعت مسافة 350 كيلومترا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هو استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي أيضاً". ووصفت الإطلاق بأنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي وحثت بيونغ يانغ على التوقف عن تلك الممارسات على الفور.

وذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن لكنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة كوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختبارا لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 70 صاروخا باليستيا هذا العام، من بينها حوالي ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات، ناهيك عن عمليات الإطلاق يوم السبت.

ولم تأت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية على أي ذكر لإطلاق صواريخ، لكنها قالت يوم السبت إن الزعيم كيم جونغ أون ترأس اجتماعا للحزب يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن السياسة والاستراتيجية لعام 2023.