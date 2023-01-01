بعد صراع مع مرض السرطان.. وفاة المغنية الحائزة على جوائز "غرامي" أنيتا بوينتر عن 74 عاماً

توفيت المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر السبت عن عمر يناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلن مكتبها الإعلامي.

وأسست الراحلة مع شقيقتيها جون وروث فرقة "ذي بوينتر سيسترز" (The Pointer Sisters) التي أصدرت أول ألبوم لها عام 1973، وفازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز "غرامي".

ومن أبرز الأغنيات التي عُرفت بها أنيتا عالمياً "آم سو إكسايتد" (I'm So Excited) و"جامب" (Jump) و"فاير" (Fire).

وكتب روجر نيل عبر إنستغرام: "يحزنني أن أعلمكم بوفاة أنيتا بونتر من فرقة "ذي بوينتر سيسترز" بعد معركة بطولية مع السرطان".

وأوضح نيل لشبكة "سي إن إن" أنها توفيت ليلة رأس السنة في منزلها في لوس أنجليس حيث كانت محاطة بأسرتها.

أما عائلة بوينتر فأصدرت بياناً أعربت فيه عن "فائق ألحزن" لرحيل أنيتا، مضيفة "ما يواسينا أنها باتت ترقد بسلام مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني".