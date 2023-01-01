English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أوكرانيا

فيديو: بسبب الصواريخ الروسية.. أطفال خاركيف يحتفلون داخل الأنفاق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مترو الأنفاق في خاركيف
مترو الأنفاق في خاركيف   -   حقوق النشر  AP Photo

يحتفل سكان خاركيف عادة بعيد رأس السنة في الساحة المركزية في المدينة، حيث توضع شجرة عيد الميلاد. لكن الحرب غيرت قواعد الاحتفال.

توجه الأطفال هذا العام إلى محطة المترو في المدينة، نظراً لأن الاحتفال في الأماكن المكشوفة مستحيلاً بسبب الصواريخ الروسية.

وبدلاً من ذلك، أقيم عرض خاص في محطة المترو وحصل الأطفال أيضًا على فرصة للقاء القديس نيكولاس.

جاءت عائلة ماندروفسكا لمشاهدة المسرحية مع ابنتهم. قالت الأم ماريا إنها رغم الحرب، أرادت الاستمرار في خلق جو احتفالي لأطفالها.

وأضافت: "نحن من نصنع مزاجنا، وقبل كل شيء، العطلة والاحتفال من أجل الأطفال، لذلك نحن بالطبع نزين شجرة عيد الميلاد".

كما التقط الأطفال صوراً وقدموا الأمنيات إلى القديس نيكولاس.

عيد الميلاد في الخنادق

بينما تمكن البعض في أوكرانيا من قضاء عيد الميلاد مع العائلة والاقرباء، فإن على الجانب الآخر يقف الجنود بدون عائلاتهم، فليس لهم إلا بعضهم البعض.

قال أحد المقاتلين المعروف باسم تسيغان إنه يقضي عادةً ليلة رأس السنة الجديدة مع زوجته وأطفاله، لكن هذا العام مختلف.

وقال "علينا أن ندافع. لأنه لا يوجد طريق آخر، لا أحد غيرنا".

المصادر الإضافية • أ ب