فيديو: بسبب الصواريخ الروسية.. أطفال خاركيف يحتفلون داخل الأنفاق

يحتفل سكان خاركيف عادة بعيد رأس السنة في الساحة المركزية في المدينة، حيث توضع شجرة عيد الميلاد. لكن الحرب غيرت قواعد الاحتفال.

توجه الأطفال هذا العام إلى محطة المترو في المدينة، نظراً لأن الاحتفال في الأماكن المكشوفة مستحيلاً بسبب الصواريخ الروسية.

وبدلاً من ذلك، أقيم عرض خاص في محطة المترو وحصل الأطفال أيضًا على فرصة للقاء القديس نيكولاس.

جاءت عائلة ماندروفسكا لمشاهدة المسرحية مع ابنتهم. قالت الأم ماريا إنها رغم الحرب، أرادت الاستمرار في خلق جو احتفالي لأطفالها.

وأضافت: "نحن من نصنع مزاجنا، وقبل كل شيء، العطلة والاحتفال من أجل الأطفال، لذلك نحن بالطبع نزين شجرة عيد الميلاد".

كما التقط الأطفال صوراً وقدموا الأمنيات إلى القديس نيكولاس.

عيد الميلاد في الخنادق

بينما تمكن البعض في أوكرانيا من قضاء عيد الميلاد مع العائلة والاقرباء، فإن على الجانب الآخر يقف الجنود بدون عائلاتهم، فليس لهم إلا بعضهم البعض.

قال أحد المقاتلين المعروف باسم تسيغان إنه يقضي عادةً ليلة رأس السنة الجديدة مع زوجته وأطفاله، لكن هذا العام مختلف.

وقال "علينا أن ندافع. لأنه لا يوجد طريق آخر، لا أحد غيرنا".