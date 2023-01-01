زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأحد إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.