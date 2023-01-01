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الولايات المتحدة الأمريكية

رجل يحمل منجل يهاجم ثلاثة ضباط شرطة في احتفال ليلة رأس السنة في نيويورك

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بقلم:  يورونيوز
مؤتمر صحفي لشرطة نيويورك
مؤتمر صحفي لشرطة نيويورك   -   حقوق النشر  AP/AP

قالت السلطات في مدينة نيويورك إن رجلاً كان يحمل منجل هاجم ثلاثة من ضباط الشرطة في احتفال ليلة رأس السنة في المدينة، وضرب اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق ضابط النار على الرجل في كتفه.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعد الساعة 10 مساء بقليل بالتوقيت المحلي. على بعد حوالي ثمانية مبانٍ من تايمز سكوير، خارج المنطقة شديدة الحراسة حيث يتم فحص المحتفلين بحثًا عن أسلحة.

تم نقل الضابطين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهما بكسر في الجمجمة والآخر بجرح خطير، لكن يتوقع أن يتعافا. ولم تحدد الشرطة على الفور هوية المشتبه به.

المصادر الإضافية • أ ب