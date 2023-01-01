English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم

تسعة قتلى على الأقل بتدافع في مركز تسوق في أوغندا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
Hajarah Nalwadda
Hajarah Nalwadda   -   حقوق النشر  /Copyright 2022 The AP. All rights reserved

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية الأحد خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا "حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح" وفق الشرطة التي أضافت أن "فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص".

وأوضح الناطق باسم الشرطة لوك أويسيغيير في بيان أنّ "شبابا" كانوا من بين الضحايا مستنكرا وقائع "تهور وإهمال" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت هذه الاحتفالات برأس السنة في أوغندا الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومشكلات أمنية.

المصادر الإضافية • أ ف ب