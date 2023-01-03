أصحاب المخابز في فرنسا يواجهون أزمة ودعوة للتظاهر في 23 كانون الثاني/يناير

مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء الثلاثاء لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار ولا سيما الخبازون الذين دعوا إلى التظاهر يوم 23 كانون الثاني/يناير في باريس.

قال وزير الاقتصاد برونو لومير بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز "الموزعون لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية. أطلب منهم بذل المزيد وعلى نحو أفضل وعلى الفور".

أعلنت الحكومة الثلاثاء أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار. وقال وزير الاقتصاد إن هذا الإجراء "الاستثنائي" سيتم تطبيقه "على أساس كل حالة على حدة" حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات الفرنسية إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة (الطاقة) يتم ضربها بعشرة أو اثني عشر ضعفًا، لن يكون أي شيء كافيًا".

وأضاف "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار". كل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفًا وتخبز أكثر من ستة مليارات باغيت في السنة.

أدرجت اليونسكو رغيف الباغيت الفرنسي في كانون الأول/ديسمبر 2022 ضمن التراث غير المادي للبشرية.