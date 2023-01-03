ماهي الدول التي تفرض قيودًا على الوافدين من الصين بسبب كوفيد-19؟

قررت حوالي عشر دول فرض تدابير جديدة لمكافحة كوفيد على المسافرين القادمين من الصين، الدولة التي شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات منذ قرارها تخفيف سياستها الصحية الصارمة.

من المتوقع ارتفاع عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى الصين منذ أن أعلنت بكين إلغاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى مطاراتها اعتباراً من الأحد، وهو آخر إجراء ضمن سياستها "صفر كوفيد".

في ما يلي البلدان التي فرضت إبراز اختبار سلبي للفيروس أو قواعد أخرى عند القدوم من الصين:

الولايات المتحدة

اعتبارًا من الخميس، ستطلب الولايات المتحدة من الوافدين من الصين إبراز نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بكوفيد يقل تاريخه عن يومين من موعد مغادرتهم أو إبراز وثيقة تثبت تعافي الراكب من فيروس كورونا في الأيام التسعين السابقة.

ويُقبل "اختبار بي سي آر أو اختبار ذاتي يتم طلبه والتحقق منه من قبل مزود معتمد أو خدمة التطبيب عن بعد"، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تنطبق هذه القواعد أيضًا على القادمين من هونغ كونغ وماكاو.

الاتحاد الأوروبي

في فرنسا، سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر. تتطلب إيطاليا وإسبانيا أيضًا فحص الكشف عن كوفيد.

أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في التكتل ردًا موحداً الأربعاء.

أستراليا

أعلنت أستراليا الأحد أنّها ستفرض على المسافرين الوافدين من الصين إبراز اختبارات كوفيد سلبيّة، متحدّثةً عن "نقص في المعلومات" من جانب بكين في ما يتعلّق بالموجة الوبائيّة الجديدة التي تشهدها البلاد. كما يتضمن هذا الإجراء القادمين من هونغ كونغ وماكاو.

كندا

طلبت أوتاوا إجراء اختبار قبل يومين من مغادرة الصين.

المملكة المتحدة

اعتبارًا من الخميس، يجب على جميع الركاب المغادرين من الصين إلى أحد مطارات المملكة المتحدة إظهار اختبار سلبي قبل الصعود إلى الطائرة.

تحتفظ الحكومة البريطانية أيضًا بحقها في اختبار "عينة" من الركاب القادمين لرصد ظهور متحورة جديدة.

إسرائيل

قررت إسرائيل "إصدار أوامر لشركات الطيران الأجنبية بقبول مواطنين أجانب على متن الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل فقط في حالة كان فحصهم (سلبيا) لكوفيد"، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الصحة.

كما سيتم إنشاء مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين.

مسافرون صينيون AP Photo

اليابان

اليابان من أوائل الدول التي وضعت، في نهاية 2022، قواعد جديدة للوافدين من الصين الذين بات يتعين عليهم الخضوع لاختبار إلزامي عند الوصول.

سيتم عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لمدة سبعة أيام في منشآت مخصصة، كما ستحد طوكيو من عدد الرحلات الجوية القادمة من الصين.

كوريا الجنوبية

اتخذت كوريا الجنوبية أيضاً تدابير للحد من عدد الوافدين من البر الرئيسي للصين، وطلبت منهم الخضوع لاختبار كوفيد قبل وصولهم وبعده. يُستثنى القادمون من هونغ كونغ وماكاو من هذه القواعد.

الهند

لدخول أراضيها، فرضت الهند إبراز اختبار سلبي أجري قبل 48 ساعة من مغادرة الصين ودول آسيوية أخرى.

المغرب

اعتمد المغرب أشد التدابير صرامة وقرر بشكل واضح حظر دخول جميع المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه "أيا كانت جنسيتهم".

ويدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى إشعار آخر" وذلك بـ"قصد تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.