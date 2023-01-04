رئيس الوزراء البريطاني سوناك يتعهد بمعالجة التضخم وأزمة النظام الصحي والهجرة غير الشرعية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، ومعالجة أزمة النظام الصحي والتصدي للهجرة غير الشرعية، من خلال عرض أولوياته في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة بأزمات اجتماعية خطيرة.

في خطابه الأول لهذا العام، ذكر رئيس الحكومة المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية تشرين الاول/أكتوبر "خمسة وعود"، "خمس ركائز يبنى عليها لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا" لكنه لم يعرض أي إجراءات جديدة بشأن هذه الملفات.

قبل عامين على أبعد تقدير من الانتخابات التشريعية المقبلة، تسيطر المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي، في بلد شهد سلسلة إضرابات تاريخية لا سيما في قطاعي الصحة والسكك الحديد. وتثير أزمة النظام الصحي الذي بات على وشك الانهيار، قلق البريطانيين.

وقال سوناك "سنخفض التضخم إلى النصف هذا العام" لتخفيف الخناق عن كلفة المعيشة "وسننمي الاقتصاد من خلال خلق وظائف باجور أفضل وفرص في جميع أنحاء البلاد".

كما وعد رئيس الحكومة بخفض الديون التي ارتفعت منذ منتصف عام 2021 تحت تأثير التضخم الذي يقارب نسبة 11%.

وتعهده بخفض التضخم إلى النصف يتماشى مع توقعات البنك المركزي الحالية.

أطلب منكم أن تحكموا علينا من خلال الجهود التي نبذلها والنتائج التي نحققها

كما وعد سوناك بخفض طوابير الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة NHS الذي لم يعد قادراً على الاستيعاب بعد أكثر من عشر سنوات على التقشف والجائحة.

وتعهد كما أعلن سابقًا، بتبني "قوانين جديدة لوقف القوارب الصغيرة" وتنفيذ عمليات طرد سريع للذين يصلون الى البلاد بشكل غير قانوني.

عبر أكثر من 45 الف مهاجر القناة في قوارب صغيرة في عام 2022 وهو رقم قياسي خلال عام شهد حادث غرق أودى بحياة أربعة أشخاص. في عام 2021 لقي 27 مهاجرا حتفهم في غرق قاربهم المطاطي.

وقال سوناك "انها أولويات الشعب" و"أولويات الحكومة"، واعداً "بإعادة بناء الثقة في السياسة أو لا ثقة" في حال الفشل. واضاف "أطلب منكم أن تحكموا علينا من خلال الجهود التي نبذلها والنتائج التي نحققها".