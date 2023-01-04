الاتحاد الأوروبي "يشجع بقوة" الدول الأعضاء على فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين

شجع الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء "بشدة" على فرض اختبار كوفيد نتيجته سلبية تقل مدته عن 48 ساعة على المسافرين الوافدين من الصين بحسب اتفاق تم التوصل اليه الاربعاء بين الاعضاء ال 27.

اتفق الاوروبيون أيضا خلال اجتماع للخبراء يهدف الى صياغة رد منسق على تزايد الاصابات بكوفيد في الصين، على توصيات أخرى يعود الى كل دولة عضو تطبيقها: وضع كمامات بالنسبة للمسافرين الآتين من الصين واجراء فحوصات عشوائية عند الوصول او فحص مياه الصرف الصحي المستخدمة في المطارات والطائرات الوافدة من الصين.