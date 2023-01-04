English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم
عاجل

الاتحاد الأوروبي "يشجع بقوة" الدول الأعضاء على فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مسافرون يصطفون في مكتب تسجيل الوصول الدولي في مطار العاصمة بكين الدولي في بكين، 29 ديسمبر 2022.
مسافرون يصطفون في مكتب تسجيل الوصول الدولي في مطار العاصمة بكين الدولي في بكين، 29 ديسمبر 2022.   -   حقوق النشر  Andy Wong/ AP

شجع الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء "بشدة" على فرض اختبار كوفيد نتيجته سلبية تقل مدته عن 48 ساعة على المسافرين الوافدين من الصين بحسب اتفاق تم التوصل اليه الاربعاء بين الاعضاء ال 27.

اتفق الاوروبيون أيضا خلال اجتماع للخبراء يهدف الى صياغة رد منسق على تزايد الاصابات بكوفيد في الصين، على توصيات أخرى يعود الى كل دولة عضو تطبيقها: وضع كمامات بالنسبة للمسافرين الآتين من الصين واجراء فحوصات عشوائية عند الوصول او فحص مياه الصرف الصحي المستخدمة في المطارات والطائرات الوافدة من الصين.

المصادر الإضافية • ا ف ب