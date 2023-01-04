ارتفاع حصيلة قصف أوكراني لمركز عسكري روسي في ماكيفكا إلى 89 قتيلاً

ارتفاع حصيلة قصف أوكراني لمركز عسكري روسي في ماكيفكا إلى 89 قتيلاًمحادثة
أعلنت موسكو الأربعاء أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ "السبب الرئيس" لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافاً للتعليمات.
وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية الإثنين أفادت بمقتل 63 عسكرياً روسياً في هذا القصف الصاروخي.
وفجر الأربعاء بثّت الوزارة تسجيلاً مصوّراً قال فيه المتحدّث باسمها اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف إنّ "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تمّ العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.
آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره الحادي عشر
السعودية قد تخفض أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا لأدنى مستوى في 15 شهرا
قد تواصل المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، خفض أسعار خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا في فبراير شباط، بعد أن تم تحديدها عند أدنى مستوى في عشرة أشهر هذا الشهر، مع استمرار المخاوف من زيادة المعروض بالسوق.
وقال أربعة خبراء استطلعت رويترز آراءهم إن شركة أرامكو قد تخفض سعر البيع الرسمي للخام بنحو 1.5 دولار للبرميل في فبراير شباط، تماشيا مع تحرك مماثل لسعر خام دبي القياسي
ومن شأن ذلك أن يهبط بسعر الخام العربي الخفيف في فبراير شباط إلى مستوى نزل إليه آخر مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2021، وحوالي 1.75 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي.
وقال أحد المشاركين في المسح "توقعات السوق على المدى القريب قاتمة. من المتوقع أن يتدفق المزيد من النفط الروسي على آسيا، لكن الطلب لا يرتفع".
يأتي خفض الأسعار في الوقت الذي تحول فيه روسيا نفطها من أوروبا إلى آسيا، بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول، إلى جانب فرض مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى حدا أقصى للسعر والذي يقيد تجارة النفط الروسية باستخدام خدمات التمويل والشحن والتأمين من الغرب.
وعلى الرغم من أن موسكو حظرت الأسبوع الماضي مبيعات النفط الخام إلى البلدان التي تلتزم بسقف أسعار الخام الروسي، فإن عملاءها الرئيسيين في آسيا لن يتأثروا لأنهم لم ينضموا إلى ذلك الإجراء.
وأصبحت روسيا أكبر مورد للخام لكل من الصين والهند في نوفمبر تشرين الثاني، مع استفادة البلدين من التخفيضات الحادة في الأسعار بينما تجنبت الدول الغربية التعامل مع موسكو.
ارتفاع حصيلة قصف أوكراني لمركز عسكري روسي في ماكيفكا إلى 89 قتيلاً
أعلنت موسكو الأربعاء أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ "السبب الرئيس" لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافاً للتعليمات.
وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية الإثنين أفادت بمقتل 63 عسكرياً روسياً في هذا القصف الصاروخي.
وفجر الأربعاء بثّت الوزارة تسجيلاً مصوّراً قال فيه المتحدّث باسمها اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف إنّ "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تمّ العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.
وأضاف "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس ... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".
وفي اعتراف نادر، أقرّت وزارة الدفاع الروسية الإثنين بمقتل 63 من عسكرييها في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم ليلة رأس السنة في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
من جهتها تؤكّد كييف أنّ حصيلة القتلى هي أعلى بكثير ممّا أقرّت به موسكو حتّى الآن.
ونفّذت كييف هذه الضربة براجمات "هيمارس" الصاروخية التي تلقّتها مؤخراً من الولايات المتّحدة.
والثلاثاء نُظّمت في روسيا تجمّعات تكريماً لهؤلاء القتلى العسكريين.
وتسبّبت هذه الخسارة الجسيمة بصدمة داخل المجتمع الروسي وأثارت موجة انتقادات للجيش.
مقتل عشرات الجنود الروس
تحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت الأحد، أي ليلة رأس السنة الجديدة، استهدف فيه مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم أخيرا في روسيا، ما ادجى إلى مقتل العشرات.
ودون إعلان مسؤوليته عن الهجوم، تحدث الجيش الأوكراني عن حصيلة أكبر بكثير قد تصل إلى 400 قتيل من الجنود.
ضربات في العام الجديد
ويأتي إعلان هذا الهجوم بعد تنفيذ عشرات الضربات الروسية قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة أوقعت خمسة قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى.
وفجر الاثنين، تسبّبت الضربات الجوية في انقطاع التيار الكهربائي في كييف. وقال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إن "الروس أطلقوا أسرابا من المسيّرات من طراز شاهد" الإيرانية الصنع موضحًا أن الضربات كانت تستهدف "بنى تحتية أساسية".
وأعلن رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو أن شابًا يبلغ 19 عامًا أصيب بشظايا زجاج. وأكدت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها 47 مسيرة وصاروخًا روسيًا.
وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة "دتيك" أن الهجوم ألحق "أضرارًا" بالمنشآت التي تزوّد كييف بالكهرباء ما أدى إلى انقطاع في التيار. وأكدت شركة الكهرباء الوطنية "أوكرينيرغو" انقطاع التيار الكهربائي، مشيرةً إلى أن الوضع "تحت السيطرة تمامًا".
بعد سلسلة هزائم عسكرية في الميدان وهجمات أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، اختارت موسكو اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر تكتيك قصف البنى التحتية في أوكرانيا، ما يتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه بشكل منتظم.
من جانبها، أعلنت السلطات الروسية الاثنين عن هجوم أوكراني نُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة على منشأة للطاقة في منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، وأكدت أنها أسقطت مسيرّة استطلاع أوكرانية كانت متّجهة هذه المرة إلى مدينة فورونيج الكبرى.
وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "منشأة كهربائية تضررت جراء هذه الضربة، وهناك قرية محرومة من الكهرباء".
الروس "يخسرون"
وعلّق الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد أنّ الروس "يخسرون. المسيّرات والصواريخ وكل ما تبقّى لن يُساعدهم، لأنّنا معًا". أضاف "لن ينتزعوا منّا استقلالنا. لن نُعطيهم شيئًا. سنردّ على كلّ ضربة روسيّة (...) على كلّ مُدننا وسكّاننا".
وأبلغت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا عن عمليات قصف أوكرانية قبل رأس السنة وبعده أوقعت قتيلًا و15 جريحًا على الأقل.
من جانب آخر، أعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركّز حاليًا المعارك بمعظمها.
في هذا الصدد، قالت هيئة الأركان الأوكرانيّة مساء الأحد إنّ "العدوّ (...) واصل محاولة شنّ هجمات في منطقة باخموت"، المدينة التي يُحاول الروس السيطرة عليها منذ أكثر من ستة أشهر وحيث يتكبّد الجانبان خسائر فادحة.
وقال القس الشاب مارك كوبتشينينكو لوكالة فرانس برس الذي يذهب يوميًا إلى الجبهة، إن الجنود المنخرطين في هذه المعركة يتعرّضون لـ"إرهاق لا يُصدّق" معنوي وجسديّ. وأضاف أن في حرب الاستنزاف التي لا تنتهي، يرى البعض أنفسهم "بمثابة قطعة من اللحم، لا تصلح سوى للموت".
انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى خارج الدول السوفياتية سابقًا بنسبة 45,5 بالمئة في 2022 (غازبروم)
انخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفياتية السابقة بنسبة 45,5 بالمئة في 2022، بحسب نتائج أُعلنت الاثنين، بعد عام شهد هبوطاً حاداً في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية غزو أوكرانيا.
وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أليكسي ميلر في بيان إن المجموعة صدرت 100,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول "أجنبية بعيدة"، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة. وفي 2021، صدرت شركة غازبروم 185,1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه البلدان.
وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها كرد على تدخلها العسكري في أوكرانيا.
طائرات مسيرة روسية تستهدف البنية التحتية الحيوية في كييف
قال مسؤولون إن هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية في العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها يوم الاثنين مما ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق، في الوقت الذي استمرت فيه روسيا في قصف مواقع أوكرانية لليوم الثاني من عام 2023.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا من طراز شاهد البالغ عددها 39 والتي استهدفت أوكرانيا خلال الليل فيما قالت إنه "هجوم مروع".
انقطاع الكهرباء بالمدينة بعد هجمات خلال الليل
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يوم الإثنين إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.
قصف جوي عنيف يستهدف كييف
تتعرّض كييف منذ فجر الإثنين لهجوم جوّي، وقد أُعلِنَت فيها حال التأهّب، وفق ما أفادت الإدارة العسكريّة المحلّية عبر تطبيق تلغرام. وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة في كييف سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!".
من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجار في منطقة ديسنيانسكي. وأضاف في حوالي الساعة 1:20 فجرًا "نُقل مصاب يبلغ 19 عامًا إلى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة".
بدوره، قال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إنّ الهجوم الجوّي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف. وأضاف "الخطر مستمرّ في منطقة كييف! قوّات دفاعنا الجوّي تعمل على الأهداف. الشيء الأساسي الآن هو التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقّف الإنذار".