ترامب يدعو الجمهوريين إلى دعم مكارثي لمنصب "رئيس مجلس النواب"

دعا دونالد ترامب بشكل واضح النواب الجمهوريين الأربعاء إلى دعم ترشيح كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد يوم على فوضى شهدها المجلس من جراء عرقلتهم مساعي مكارثي للفوز بالمنصب.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية "تروث" في دعم علني نادر من جانبه "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن". وأضاف "لا تحوّلوا نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

تكفي عضو الكونغرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن وثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه. لكن للمرة الأولى منذ قرن فشل الجمهوريون في انتخاب رئيس لمجلس النواب في جولات الاقتراع الثلاث التي نقلتها شبكات تلفزيونية في أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب التصويت ظهر الأربعاء (17:00 عصرا بتوقيت غرينتش).