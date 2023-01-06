شاهد: أعضاء الكونغرس يحيون الذكرى السنوية الثانية لإقتحام مبنى الكابيتول

وقفت نانسي بيلوسي وحكيم جيفريز وعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي 140 ثانية احياءً للذكرى الثانية لإقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحضر إلى جانب النواب أفراد عائلات ضحايا الهجوم الذي وقع في مثل هذا اليوم من العام 2021. وبهذه المناسبة قالت نانسي بيلوسي: "الآن، سنسمع لوقت قصير إلى أفراد عائلات أبطالنا، ونشكرهم على تضحياتهم ووطنيتهم. سنحمل دائمًا ذكرى أفراد عائلاتهم في قلوبنا. وسنشيد أيضا بأولئك الذين عانوا نفسيا من أجل حماية ديمقراطيتنا. أشكر جميع زملائنا على انضمامهم إلينا هنا على درجات مبنى الكابيتول، ستبقى هذه الذكرى دائمًا في قلوبنا".

ويستمر أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأميركية بعد عامين من إقدام مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مهاجمة مبنى الكابيتول في واشنطن حيث يواجه أكثر من 900 شخص اتهامات بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بإقتحام الكابيتول عن طريق استخدام العنف.

وصوتت لجنة برلمانية تابعة لمجلس النواب الأمريكي منذ أكثر من أسبوعين لصالح توصية تدعو إلى إجراء وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعديه. وجاء تصويت اللجنة بالإجماع لصالح هذه التوصية. ودعت اللجنة لملاحقة ترامب أمام القضاء لقيامه بتعطيل إتمام المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات مضللة.