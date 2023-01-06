فيديو: رئيسة بيرو تدعو إلى الحوار وسط استمرار المظاهرات

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي إلى الحوار لإنهاء التظاهرات التي تهز البلاد حيث يطالب محتجون باستقالتها.

وقالت بولوارتي خلال مؤتمر صحافي في ليما "نمد اليد والقلب" إلى المتظاهرين، داعية المواطنين المستائين إلى لقاء مع الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

وتجددت الحركات الاحتجاجية لأربعاء في 26 مقاطعة في البيرو بعد توقف موقت خلال أعياد نهاية السنة. ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل لبرلمان وعقد انتخابات فورا. وكان موعد الانتخابات قدم من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024.

ووقعت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين فيما أغلقت طرقات كثيرة في مدن عدة.

وأوضح وزير الداخلية فيكتور روخاس أن نقاط الاحتجاج الرئيسية موجودة في جنوب البلاد.

وأضاف "نستمر بالسماح بها وباحترام حق كل مواطن بالتظاهر".

وحلت بولوارتي نائبة الرئيس السابقة مكان بيدرو كاستيو الذي عزل في السابع من كانون الأول/ديسمبر واتهم بالعصيان بعدما حاول حل البرلمان.

وقتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 600 بجروح منذ بدء التظاهرات التي أخذت طابعا عنيفا خصوصا في وسط البلاد وجنوبها حيث لكاستيو مناصرون كثر.