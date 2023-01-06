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العالم

فيديو: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بميلاد السيد المسيح

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بقلم:  يورونيوز
الكشافة الفلسطينيون في احتفالات عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة 06/01/2023
الكشافة الفلسطينيون في احتفالات عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة 06/01/2023   -   حقوق النشر  Nasser Nasser/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

احتفل المسيحيون الأرثوذكس في مدن مختلفة بعيد ميلاد السيد المسيح واجتمع المحتفلون في كنائس الأرمن الأرثوذكس كما أقيمت طقوس وتقاليد الاحتفال بهذا اليوم

في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة أقيم القداس في كنيسة المهد، وانضم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، إلى المحتفلين

اما في اليونان تنافس العشرات من السباحين لاستعادة صليب خشبي ألقاه كاهن في الماء، وهو تقليد قديم يعتقد أن من يلتقط الصليب سيتحرر من الأرواح الشريرة ويكون بصحة جيدة طوال العام.

وفي مدينة إسطنبول التركية أقيمت نفس الطقوس وأقيم القداس الصباحي في مقر بطريركية القسطنطينية المسكونية في كنيسة القديس جاورجيوس

واحتفل المسيحيون الأرمن الأرثوذكس في العراق، حيث أقيم قداس عيد الميلاد في دهوك في كردستان.

ويعيش في العراق حوالي 10 آلاف أرمني. الطوائف المسيحية في العراق عديدة أكبرها الكلدان الكاثوليك، إلى جانب السريان الكاثوليك والآشوريين والعديد من الكنائس الأرثوذكسية.

يعود وجودهم في بلاد ما بين النهرين هناك إلى زمن المسيح تقريبًا. كان عددهم يقدر بنحو 1.4 مليون. لكن أعدادهم انخفضت وسط الاضطرابات التي أعقبت عام 2003

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بينما تحتفل الكنائس الغربية بالعيد في 25 ديسمبر/ كانون الأول تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية به في6 و7 يناير/ كانون الثاني

المصادر الإضافية • وكالات