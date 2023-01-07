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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بركان هاواي ليس خطيرا.. بل يقدم مشاهد خلابة مدهشة

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بقلم:  يورونيوز
بركان كيلاويا هاواي يثور في داخل فوهته العليا صورة من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية
بركان كيلاويا هاواي يثور في داخل فوهته العليا صورة من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية   -   حقوق النشر  U.S. Geological Survey via AP

بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر "مونا لوا" عن إطلاق الحمم البركانية.

يعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وبدأ ثورانه الأخير يوم الخميس الماضي أي بعد أقل من شهر من هدوء كيلوا و"جارتها الكبرى" البركان ماونا لوا. الثوران الأخير لكيلاويا كان في أيلول/سبتمبر2021 حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر. قبل أن يعود البركان ماونا لوا إلى الحياة لأول مرة منذ 38 عامًا عندما ثار وصب لهيبه لمدة أسبوعين تقريبًا في تشرين الثاني/نوفمبر.

المصادر الإضافية • وكالات