شاهد: بركان هاواي ليس خطيرا.. بل يقدم مشاهد خلابة مدهشة

بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر "مونا لوا" عن إطلاق الحمم البركانية.

يعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وبدأ ثورانه الأخير يوم الخميس الماضي أي بعد أقل من شهر من هدوء كيلوا و"جارتها الكبرى" البركان ماونا لوا. الثوران الأخير لكيلاويا كان في أيلول/سبتمبر2021 حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر. قبل أن يعود البركان ماونا لوا إلى الحياة لأول مرة منذ 38 عامًا عندما ثار وصب لهيبه لمدة أسبوعين تقريبًا في تشرين الثاني/نوفمبر.