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روسيا

شاهد.. موجة برد قاسية في موسكو ودرجة الحرارة تصل إلى 25 تحت الصفر ليلة الاحتفال بعيد الميلاد

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بقلم:  يورونيوز
الثلوج تغطي العاصمة الروسية موسكو
الثلوج تغطي العاصمة الروسية موسكو   -   حقوق النشر  AP Photo/Alexander Zemlianichenko

بعيدا عن جبهات القتال وفي خضم الاحتفال الخجول بأعياد الميلاد في روسيا، تجتاح البلاد هذه الأيام موجة برد شديدة حيث انخفضت درجة الحرارة لليوم الثاني على التوالي متخطية 25 تحت الصفر ليلة الاحتفال بعيد الميلاد حسب التقويم الأرثوذكسي والمصادف ليومي السادس والسابع من كانون الأول.

وقد رفعت السلطات درجة التحذير من خطورة البرد القارس إلى اللون البرتقالي بسبب المنخفض الجوي الآتي من القطب الشمالي.

المصادر الإضافية • ا ف ب