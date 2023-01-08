قتلى وجرحى في حادث اصطدام شاحنة بموكب جنازة شرق الصين

قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، على ما أعلن التلفزيون الوطني، بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين". وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأوضحت المحطة أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ. وأوضحت دينغ، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "جيمو نيوز" المحلية، قائلة إن الناس كانوا قد قدموا قربانا للموتى على جانب الطريق، قبل التوجه إلى محرقة الجثث صباح الأحد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن معظم القتلى والجرحى من المشاركين في الجنازة. وقال رجل آخر يعيش في الجوار يُدعى جونغ للصحيفة إنه حضر الجنازة مع زوجته التي قتلت في الحادث، وأوضح أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخر الموكب، ثم سارت وسط الحشد قبل أن تصل إلى المركبة التي تقل النعش.

لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

تشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة. في أيلول/سبتمبر، لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.