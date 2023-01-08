السنغال: مصرع 38 راكبا على الأقل وإصابة نحو 90 في تصادم حافلتين والرئيس يعلن الحداد العام

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 87 آخرين بجروح في حادث تصادم حافلتين قرب بلدة كافرين بوسط السنغال الأحد، حسبما أكد مسؤول في جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول العمليات في جهاز الإطفاء الكولونيل شيخ فال "كان حادثا خطرا".

وأضاف "هناك 125 ضحية توفي 38 منهم".

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 عند الساعة 3,15 صباحا بالتوقيت المحلي (03,15 ت غ). ونُقل جميع الضحايا إلى مستشفى ومرفق طبي في كافرين، وفق المسؤول.

وأزيل حطام الحافلتين من مكان الحادث وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

وقد أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال الحداد ثلاثة أيام من غد الإثنين على أرواح الضحايا وذلك في تغريدة لمه على حسابه في تويتر.

وتتكرر حوادث الطرق في السنغال لأسباب أبرزها إهمال السائقين وسوء حالة الطرق والسيارات المتقادمة، بحسب خبراء.

غير أن هذا الحادث يعد من الأسوأ في السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الضحايا.