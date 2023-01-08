دراجات الحرارة الأكثر دفئا من المعتاد تهدد الغطاء الجليدي لبحيرة في النمسا

تهدد درجات حرارة الشتاء الأكثر دفئًا من المعتاد الغطاء الجليدي لبحيرة ويسنسي، وهي واحدة من الأسطح الجليدية الطبيعية القليلة في النمسا التي نالت كفايتها من الثلوج هذا العام وأضحت غطاء جليديا سميكا كافيا للتزحلق والتزلج.

ويتحقق المسؤولون عن هذا السطح الجليدي من سمك الجليد وجودته كل صباح، فعوامل الطبيعة كالرياح أو الأمطار أو الثلوج يمكن أن تلحق أضرارا سريعة بطبقة الجليد الرقيقة نسبيًا. وقد بلغ سمك الغطاء الجليدي هنا 50 سم في أعوام سابقة كانت أكثر برودة في مثل هذا الوقت من السنة.

يخشى المرء هنا على وجه الخصوص من الجليد لأنه اعتبارًا من 21 كانون الثاني يناير يزور الآلاف من الهولنديين كارينثيا للانضمام للدورة التدريبية البديلة المكونة من إحدى عشرة مدينة ومن المتوقع أن يحضر الحدث حوالي 6000 رياضي.